Кабмін хоче запровадити електронні трудові книжки, щоб призначати пенсії автоматично

Кабінет міністрів пропонує парламенту законопроєкт, який замінить паперові трудові книжки на електронні - це дозволить призначати пенсії автоматично.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Проєкт закону дасть змогу призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи, а також спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат.

"Ми хочемо запропонувати зміни, які дозволять запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок. Це означає меншу паперу, менше бюрократії, менше непотрібного документообігу.

Також буде спрощено доступ до інформації щодо трудового стажу працівників. А це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично. Це фактично прорив", - повідомив Шмигаль.

Економічна правда

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