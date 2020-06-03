НБУ визначив єдині підходи для використання QR-кодів

Нацбанк затвердив єдині підходи до формування і використання QR-кодів для здійснення розрахунків (йдеться про кредитний переказ), це підвищить зручність та швидкість розрахунків і знизить операційні ризики.

Відповідні норми містить постанова правління НБУ від 28 травня, яка набуває чинності з 3 червня, передає прес-служба регулятора.

"Мета цього рішення - надати ринку уніфікований інструмент для підвищення зручності розрахунків, що зможе вирішити проблему сумісності для різних інфраструктур учасників ринку.

Учасники ринку і зараз використовують QR-коди, але створюють їх за власними правилами. Наявність єдиного підходу до вимог формування QR-кодів дасть можливість підвищити швидкість розрахунків та знизити операційні ризики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдині підходи у першу чергу забезпечують потреби тих учасників ринку, які співпрацюють з постачальниками послуг.

"По перше, використовувати QR-код дуже зручно. Адже це майже до нуля знижує вірогідність помилки у реквізитах отримувача чи призначенні платежу. По друге, платіж відбувається швидко і не потребує додаткових дій від платника", - пояснив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олексій Шабан.

У Нацбанку додали, що аналогічні підходи до формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів запроваджені багатьма країнами Європейського Союзу (Австрією, Німеччиною, Бельгією, Фінляндією та Нідерландами).

Економічна правда