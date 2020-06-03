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Провайдер "Воля" заявляє про триденну кібератаку на сервери 

Середа, 3 червня 2020, 12:28
 

Провайдер "Воля" повідомляє про триденні кібератаки на власну інфраструктуру в результаті якої понад 100 тисяч абонентів відчули проблеми в користуванні інтернетом.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що повна відсутність доступу до сервісів тривала 12 хвилин у неділю, 31 травня та 45 хвилин вчора, 1 червня. Також була зафіксована атака на веб-сайт volia.com, але її вдалося нейтралізувати. DDoS атаки були масивними і добре організованими. 

"Атаки такого обсягу мають своїх замовників і виконавців. Іноді за ними слідує здирництво та інші спроби впливу на компанію. Тому ВОЛЯ твердо заявляє: ці атаки не допоможуть злочинцям досягти своїх цілей, адже компанія діє виключно в рамках законодавства, захищаючи свій сервіс і кожного абонента.

Компанія користується сучасними системами виявлення DDoS атак, блокує атакований хост на рівні ядра мережі, робить також і інші заходи. Незважаючи на це, в компанії не можуть бути впевнені, що атаки не повторяться знову, проте роблять все можливе, щоб цього уникнути", - йдеться у повідомленні.

У компанії передали всю наявну інформацію до кіберполіції, за словами юристів компанії, такі дії кіберзлочинців носять ознаки кримінального злочину, за статтею 361 ККУ, яка передбачає обмеження волі до 5 років.

Економічна правда

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