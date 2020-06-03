Українці замовили на 74% більше товарів з AliExpress, ніж минулоріч

Логістичний оператор "Цайняо" (Cainiao Network належить Alibaba Group) з початку року відправив українським покупцям AliExpress близько 665 000 кілограм посилок, що на 74% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє "Укрпошта".

Найпопулярнішими категоріями товарів у українців залишаються електроніка, одяг, асортимент для дому і саду, а також дитячі товари та товари для краси і здоров'я.

"У перші 2 тижні карантину ми спостерігали стрімке скорочення замовлень, а вже у квітні обсяги замовлень почали відновлення і на сьогодні відновилися практично до рівнів 2019 року, адже клієнти переконуються, що шопінг закордоном лишається надійним.

Загалом у світі було відмінено 95% всіх пасажирських рейсів, якими транспортується і пошта. Але нам з партнерами вдалося швидко запустити альтернативні рішення вантажного авіасполучення, щоб витримати терміни доставки", - відзначив перший заступник гендиректора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Середній термін доставки посилок в країну склав близько 30 днів – скороченню термінів сприяв запуск прямих вантажних рейсів "Цайняо" із замовленнями AliExpress до європейських хабів із доставкою на склади Укрпошти у Львові.

А саме налагоджено доставку із Китаю в Амстердам, а звідти вантажівками у Львів, інший канал — із Китаю до Риги і далі чартером до Києва.

Економічна правда