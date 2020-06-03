Новий антирекорд: Porsche Cayenne розігнався до 210 км/год на трасі Київ-Харків

Антирекорд з порушення швидкісного режиму, який був зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР, встановив автомобіль Porsche Cayenne, водій якого рухався по трасі Київ - Харків.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Деталі: Водій автомобіля Porsche Cayenne з держномером ВІ 7770 ** о 12:20 рухався по трасі Київ - Харків зі швидкістю 210 км / год (дозволена швидкість 110 км / ч).
Пряма мова: "Заслужений штраф в 510 гривень (в разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год штраф становить 510 грн — ред УП) буде направлений власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву. А може бути і не один".
Деталі: Вартість автомобіля Porsche Cayenne у дилера в Україні стартує від 2,5 мільйона гривень.
Раніше повідомлялося про водія Mersedes S class, який 1 червня о 11:47 рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді Геращенко припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".
Геращенко також повідомив, що 2 червня був помічений ще один антирекорд - "11 порушень за день одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ".
Пізніше заступник міністра опублікував список "потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю більше 170 і більше кілометрів на годину".
Що було раніше:
- Глава міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що "станом на 18.00 2 червня (за 18 годин - ред) системою автофіксації зареєстровано 34 176 порушень швидкісного режиму. Вчора (за 18 годин - ред) було 57 880 подій".
- З 1 червня в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації почнуть фіксувати порушення швидкісного режиму на дорогах, а порушники будуть притягуватися до відповідальності.
Довідка: Якщо оплатити штраф за порушення протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів - 255 гривень. В разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год штраф становить 510 грн.
Якщо штраф не сплатити, порушником займеться Виконавча служба Міністерства юстиції. Якщо водій не згоден зі звинуваченнями, він може звернутися до Департаменту патрульної поліції або до суду.