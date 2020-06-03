Новий антирекорд: Porsche Cayenne розігнався до 210 км/год на трасі Київ-Харків

Антирекорд з порушення швидкісного режиму, який був зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР, встановив автомобіль Porsche Cayenne, водій якого рухався по трасі Київ - Харків.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Деталі: Водій автомобіля Porsche Cayenne з держномером ВІ 7770 ** о 12:20 рухався по трасі Київ - Харків зі швидкістю 210 км / год (дозволена швидкість 110 км / ч).

Пряма мова: "Заслужений штраф в 510 гривень (в разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год штраф становить 510 грн — ред УП) буде направлений власнику цього авто за місцем реєстрації в місто Полтаву. А може бути і не один".

Деталі: Вартість автомобіля Porsche Cayenne у дилера в Україні стартує від 2,5 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося про водія Mersedes S class, який 1 червня о 11:47 рухався на трасі Київ - Чоп зі швидкістю 208 кілометрів на годину (дозволена швидкість 80 км / ч). Тоді Геращенко припустив, що "штраф змусить його задуматися і більше не їздити з такою дикою швидкістю по дорогах загального користування".

Геращенко також повідомив, що 2 червня був помічений ще один антирекорд - "11 порушень за день одним і тим же водієм на автомобілі з номером ХХ7799ХХ".

Пізніше заступник міністра опублікував список "потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю більше 170 і більше кілометрів на годину".