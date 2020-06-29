Фонд гарантування вкладів продав кредити "Дельта банку" на мільярд з дисконтом 95%
Фонд гарантування вкладів фізосіб 24 червня продав кредити (переважно іпотечні) Дельта банку 1,1 млрд грн з дисконтом 95%
Про це повідомляє Finbalance.
У кілька проданих пулів активів Дельта Банку, увійшли права вимоги переважно за іпотечними кредитами, у т.ч.
- на 298 млн грн - за 15,2 млн грн (покупець - ТОВ "Консалт Солюшенс");
- на 272 млн грн - за 13,9 млн грн (покупець - ТОВ "ФК "Депт Фінанс");
- на 288 млн грн - за 12,7 млн грн (покупець - ТОВ "ФК "Інвест-Кредо");
- на 249 млн грн - за 11,4 млн грн (покупець - ТОВ "ФК "Інвест-Кредо").
Раніше ФГВФО продав три пулу активів "Дельта Банку", в які увійшли права вимоги до фізосіб за іпотечними, авто- і беззаставними кредитами, в тому числі на 258 млн гривень - за 11,9 млн гривень (покупець - ТОВ "Фінансова компанія" Довіра і гарантія "), на 271 млн гривень - за 12,5 млн гривень (покупець - ТОВ" ФК "Форінт"), на 298 млн гривень - за 14,2 млн гривень (покупець Дельта Банк, ФГВФО, Економіка ТОВ "ФК" Інвент "
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