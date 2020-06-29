ЄС виділить 40 мільярдів євро прямих платежів для аграріїв

Єврокомісія виділить близько 40 мільярдів євро для на здійснення прямих платежів в рамках Спільної сільськогосподарської політики (CAP). Нинішній фонд прямих платежів на 8,4% нижче, ніж в 2020 році.

Про це пише Agroportal.

Єврокомісія вирішила виділити €55,8 млрд на сільське господарство і морську політику. На додаток до цього, в розділі бюджету "Природні ресурси та навколишнє середовище", на діяльність в галузі навколишнього середовища і клімату буде направлено €429,3 млн.

Крім того, вся програма буде підкріплена €7,3 млрд від нового інструменту відновлення ЄС, "ЄС наступного покоління".

Це дає загальну суму фінансування для природних ресурсів і навколишнього середовища в розмірі €63,5 млрд, з яких близько €55 млрд йде на виплати CAP.

Сума, виділена на прямі платежі (компонент I) на 2021 рік, становить € 40,1 млрд.

Тим часом, загальний показник для Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сільських районів (який фінансує платежі по компоненту II) був встановлений на рівні € 14,7 млрд на 2021 рік.

"У ці незвичайні часи така пропозиція Єврокомісії надає істотну підтримку. Річний бюджет 2021 року допоможе сотням тисяч людей, компаній і регіонів подолати кризу і стати сильніше, ніж раніше", - сказав комісар з питань бюджету Йоханнес Хан.

Невикористані асигнування кризового резерву в бюджеті 2020 року буде перенесено до бюджету 2021 року. В цілому, фонд прямих платежів на 8,4% нижче, ніж в 2020 році. Це в основному пов'язано з виходом Великобританії з ЄС.