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Голова "Сбєрбанку" прогнозує зміцнення рубля і подорожчання нафти

Понеділок, 29 червня 2020, 11:02
 

Голова "Сбєрбанку" Герман Греф припустив, що до кінця року курс рубля може зрости приблизно на 10%, також він спрогнозував ціну на нафту на кінець року 60-62 долара за барель.

Про це повідомляє РБК.

При цьому він обмовився, що в умовах пандемії коронавируса робити прогнози досить складно.

"Наша національна валюта тісно пов'язана з ціною на нафту, а її важко спрогнозувати. Я довіряю одному зі старих і досвідчених аналітиків, Генрі Гроубу. Він називає на кінець року $60-62 за барель. Значить, рубль буде в межах плюс-мінус 60 до долара", - вважає голова "Сбєрбанку".

Глава "Сбєрбанку" додав, що в разі другої хвилі коронавируса "рубль, можливо, стане коливатися".

Останній місяць курс долара коливається в діапазоні 68,20-70,20 руб. Барель Brent, за станом на ранок 29 червня, торгується в районі $40,70.

Також у Грефа є більш оптимальний прогноз по ВВП.

"Ми робили прогноз падіння ВВП від 6 до 9% в залежності від того,скільки триватиме ситуація закритості. Сьогодні наш прогноз куди більш оптимістичний: приблизно мінус 4,2-4,5% ВВП. Знову ж таки, якщо не трапиться повторної хвилі", - сказав Греф.

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РФ Сбербанк Росії банк рубль нафта

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