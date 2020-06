Через бойкот Facebook Цукерберг вже втратив 7 мільярдів доларів

Акції Facebook впали на 8,3% у п'ятницю після того, як великий рекламодавець Unilever Plc приєднався до бойкоту реклами в соцмережі. Це зменшило статки Цукерберга на 7,2 млрд дол.

Про це повідомляє The Bell.

Повідомляється, що 17 червня активісти відразу декількох громадських організацій закликали бренди відмовитися від реклами на Facebook.

Соцмережу звинувачували в тому, що вона недостатньо бореться з підбурюванням проти протестуючих, расизмом, ненавистю і дезінформацією напередодні майбутніх президентських виборів.

Активісти вимагали, в числі іншого, щоб Facebook посилив модерацію скарг на цькування і переслідування, автоматично видаляв розпалює ненависть рекламу і модерував закриті екстремістські групи.

До бойкоту Facebook приєдналося більше 10 найбільших компаній, пише Bloomberg:

Unilever Plc, Coca-Cola Co., Honda Motor Co., Hershey Co., Diageo Plc, PepsiCo, Verizon Communications Inc., Levi Strauss&Co., Diamond Foundry Inc., Patagonia Inc., Ben & Jerry's Homemade Inc., Viber, The North Face, REI, Upwork Inc., Eileen Fisher Inc.

Бойкотують Facebook не тільки самі бренди, але і агентства, які з ними працюють. Так, одне з великих рекламних агентств розіслало понад 50 своїм клієнтам повідомлення із закликом підтримати акцію і відмовитися від реклами в соцмережі.У п'ятницю вартість Facebook впала на 8,3%, або на $ 56 млрд.

Статки Цукерберга, яке Bloomberg розраховує в режимі онлайн, автоматично зменшилася до $ 82,3 млрд.

Facebook намагається домовитися з рекламодавцями: найбільшим з них компанія направила лист, в якому повідомила про зроблені кроки по боротьбі з розпалює ненависть контентом, пише The New York Times. Поки ци не отримало достатньої реакції, але багато брендів готові повернутися на платформу, якщо вона перегляне свою контент-політику, додає видання.

Також Цукерберг в п'ятницю оголосив, що Facebook буде супроводжувати всі пости, присвячені виборам в США, посиланням на новий інформаційний центр для виборців. Крім того, компанія розширила свій підхід до забороненим постам, які розпалюють ненависть.