США лобіює питання відмови країн Європи від китайських вантажних сканерів — ЗМІ

Рада національної безпеки та ряд інших агентств США лобіює питання відмови країн Європи від китайських вантажних сканерів компанії Nuctech.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела і документи.

Видання пише, що в листі від 26 травня, на основі якого побудована позиція лобістів, Держдепартамент США попереджає, що присутність Nuctech на інфраструктурних вузлах Європи загрожують транспортної безпеки НАТО.

Повідомляється, що лобісти США стверджують, що використання сканерів Nuctech створює загрозу передачі цих даних владі Китаю. У компанії заявили WSJ, що їм невідомо про дії з боку США, а всі дані, що збираються обладнанням, знаходяться у винятковому розпорядженні клієнтів.

У червні Фінляндія, попри спроби лобіювання, встановила сканери Nuctech для контролю вантажообігу з Росією. Китайська компанія була єдиним учасником тендеру, а ціна контракту була низькою, стверджують джерела WSJ.

Конкуренти Nutech відзначають, що обладнання китайської компанії стоїть на 25-50% дешевше, зазначено в листі Держдепартаменту.

Нагадуємо:

Найбільший акціонер Nuctech - китайська держкорпорація China National Nuclear Corporation, з 2014 року продукція Nuctech заборонена до використання в більшості аеропортів США.

Сучасні вантажні сканери з'єднані з базами даних, в яких зберігаються дані паспортів, відбитки пальців, шляхові листів та інша чутлива інформація.