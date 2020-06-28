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В ЄС закликали законодавчо обмежити готівкові платежі

Неділя, 28 червня 2020, 16:23
 

В тому числі, Рада ЄС пропонує відновити обговорення з державами ЄС обмеження платежів готівкою на рівні Євросоюзу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рада Європейського союзу закликала Єврокомісію поліпшити правову базу фінансових розслідувань в ЄС для боротьби з організованою злочинністю.

Також пропонується розглянути необхідність вдосконалення правової бази для віртуальних активів.

Оцінки показують, що доходи від організованої злочинності в ЄС досягли 110 млрд євро на рік, а рівень конфіскації залишається дуже низьким. Тому фінансові розслідування мають першорядне значення для ЄС в справі запобігання організованій злочинності та тероризму і боротьби з ними.

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