Стало відомо, про що говорили на першому з’їзді авіавиробників

Учасники першого в Україні з’їзду авіабудівників обговорили у Харкові проблеми галузі авіабудування.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми вважаємо неприпустимими випадки, коли, маючи налагоджене власне виробництво літальної техніки та авіаційний промисловий комплекс, наша держава надає перевагу та субсидіює іноземних конкурентів", — зазначив один з ініціаторів з'їзду - президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" Віктор Попов.

За його словами, майже 10 років у країні немає програми розвитку авіапрому, галузь розкоординована. При цьому Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розуміють проблеми і обіцяють допомогу, але вирішення "зависає" на місцях через бюрократичну систему управління, заявив він.

Голова правління АТ "Дніпропетровський агрегатний завод" Євген Морозенко вважає правильним вивести літакобудівну галузь з-під контролю ДК "Укроборонпром".

"Українські літаки — це цивільна авіація: пасажирські регіональні літаки та транспортна авіація, і вони не мають жодного стосунку до Укроборонпрому, який, до речі, потребує реформування", — наголосив він.

У контексті пропозицій щодо виведення галузі з кризи йшлося про доцільність створення профільного міністерства, яке реалізуватиме державну промислову політику і буде розпорядником бюджетних грошей.

Крім того, на їхню думку, потрібно створити авіабудівний холдинг "Антонов" з урахуванням інтересів держави, галузі, трудових колективів, що допоможе виконати комерційні контракти з Перу, Казахстаном, Азербайджаном - добудувати і передати в експлуатацію не менше 12 літаків, виробництво яких розпочато в Україні.

За інформацією видання, на з'їзді зібралось близько 40 представників провідних підприємств, зокрема ДК "Українська літакобудівна компанія", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес", ХДАВП, компанія FED (АТ "ФЕД"), ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД".