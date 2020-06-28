Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування розвитку дорожньої галузі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо фінансування розвитку дорожньої галузі.

Про це йдеться на сайті ОП.

"Завдяки цьому закону обласні державні адміністрації зможуть залучити додаткове фінансування у вигляді кредитних коштів на ремонти доріг місцевого значення вже у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, 90% загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва - ЕП) залежно від протяжності автомобільних доріг місцевого значення.

Повідомляється, що вказані кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах у розмірі не більше 20% обсягу такої субвенції.

Також ці кошти можна буде спрямувати на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми й зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30% обсягу такої субвенції.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила 4 червня 2020 року Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" № 677-ІХ.