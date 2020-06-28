Не дивлячись на повені: в операторі ГТС запевнили, що транзит газу здійснюється в планових обсягах

У операторі ГТС запевнили, що транзит газу до країн ЄС та передача газу українським споживачам здійснюється безперешкодно і в планових обсягах.

Про це поінформував гендиректор ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Для того, щоб швидко діяти та забезпечити безперебійне постачання газу українським та європейським споживачам, ми визначили всі потенційно небезпечні ділянки та розробили локальні заходи у разі надзвичайних ситуацій, а також сценарії перемикання газу.

Проводиться постійний моніторинг рівня води та умови підтримки конструкції в місцях, де перетинаються газові трубопроводи. Мобілізовані всі технічні служби та ремонтні екіпажі, а необхідне обладнання невдовзі почнуть ремонтувати, як тільки дозволять погодні умови", - йдеться у дописі.

Також, за його словами, об'єкти газової інфраструктури, які беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем.

Нагадуємо:

23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.