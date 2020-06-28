Amazon купує за 1,2 мільярда доларів стартап з розробки самокерованих автомобілів
Неділя, 28 червня 2020, 11:10
Американська компанія Amazon за 1,2 мільярда доларів придбає стартап Zoox Inc з розробки самокерованих автомобілів.
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що Amazon збирається спільно з Zoox створити парк роботизованих таксі, конкуруючи таким чином з Waymo, яка належить Alphabet, материнській компанії Google.
Планується, що Amazon може використовувати Zoox при створенні безпілотних машин Aurora Innovation для доставки товарів.
Нагадуємо:
На цей час тільки компанія Waymo - конкурент Zoox змогла запустити в кінці 2018 року такий сервіс без водіїв в штаті Арізона, але поки він не розширений на інші штати.
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