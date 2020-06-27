Італія та Туреччина обмежили перевезення ручної поклажі на багажних полицях літака

Задля безпеки пасажирів під час пандемії COVID-19 Італія та Туреччина обмежили перевезення ручної поклажі на багажних полицях у літаках всіх авіакомпаній.

Про це повідомляє Аvianews.

Нові правила не означають повну заборону на перевезення ручної поклажі в салоні, проте авіаперевізники почали обмежувати габарити багажу, щоб речі могли поміститися під наступне крісло.

Передбачається, що це дозволить зменшити утворення черг в літаку під час посадки і висадки, коли пасажири перед тим, як зайняти місце, розміщують ручну поклажу на багажних полицях, пише видання.

Наприклад, Alitalia дозволяє взяти в літак невелику ручну сумку, рюкзак або сумку для ноутбука, якщо її габарити не перевищують 45х36х20 см.

МАУ обмежила розміри ручної поклажі на рейсах до Туреччини до 40х30х10 см, а вагу до 5 кг.

Turkish Airlines дозволяє брати на борт невелику ручну сумку, ноутбук або фотоапарат, вага яких не повинна перевищувати 4 кг, а габарити 40х30х15 см.

Також видання зазначає, якщо пасажир взяв з собою ручну поклажу, яка відповідає стандартним правилам авіакомпанії, але не відповідає новим обмеженням, авіакомпанії безкоштовно дозволять здати її в багаж.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом повідомив, що з 1 липня будуть відновлені деякі авіарейси між двома країнами.