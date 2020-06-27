Виробники пального запропонували ввести компенсаційні мита за імпорт нафтопродуктів походженням з РФ

До Експертної ради при Міненерго надійшло звернення вітчизняних виробників пального – "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Укртатнафти" - із пропозицією запровадити компенсаційні мита за імпорт дизельного палива та скрапленого газу походженням з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, передає Укрінформ

Також у пропозиції виробників, введення квот на ввезення всіх інших нафтопродуктів, а також перегляду діючих ставок акцизного податку на пальне.

"Ключовим питанням є напрацювання комплексу рішень, які сприятимуть збалансуванню інтересів, функціонуванню ринку нафтопродуктів на основі конкуренції та захисту як інтересів внутрішнього виробника, так і економіки країни в цілому", - наголосив заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Учасники ринку нафтопродуктів висловили застереження, що введення квот та мит щодо імпорту дизпалива та скрапленого газу походженням з РФ можуть призвести до антиконкурентної змови основних імпортерів, а отже, до суттєвого підвищення цін.

Нагадуємо:

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу із РФ.

Комісія встановила, що докази, наведені у скарзі ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування", не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування.