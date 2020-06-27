Microsoft планує закрити всі свої фізичні магазини

Компанія Microsoft повідомила про намір закрити всі свої фізичні магазини в рамках нового підходу до роздрібної торгівлі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія, як очікується, зарезервує 450 млн дол, або 0,05 дол у розрахунку на акцію, у поточному четвертому фінансовому кварталі на списання і знецінення активів.

Компанія призупинила роботу своїх магазинів Microsoft Store в кінці березня у зв'язку з обмеженнями, введеними через пандемію коронавирусной інфекції COVID-19.

У повідомленні Microsoft кажуть, що всі її співробітники, зайняті в сегменті роздрібної торгівлі, продовжать працювати в офісах компанії і віддалено.

"Наші продажі зросли онлайн, так як портфель продукції був перетворений в основному в цифрові пропозиції, і наша талановита команда показала успішні результати в обслуговуванні клієнтів за межами фізичних локацій", - сказав віце-президент Microsoft Corporate Девід Портер, слова якого наводяться в прес-релізі компанії.