У січні-травні збільшилось виробництво бензинів та дизельного палива

У січні-травні 2020 року зафіксовано зростання виробництва бензинів, дизельного палива та скрапленого газу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Укрінформ

"Зокрема, за 5 місяців 2020 року в Україні вироблено бензинів 443,5 тис. тонн, що на 21,9% більше, ніж за 5 місяців 2019 року, дизельного пального – 391,2 тис. тонн, що на 24,8% більше, ніж за 5 місяців 2019 року, та скрапленого газу – 184,9 тис. тонн, що на 7,2% більше, ніж за 5 місяців 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас у січні-травні в Україну імпортовано 366,4 тис. тонн бензинів, що на 6,4% менше, ніж за той же період торік (з РФ імпорт не здійснювався - ЕП), 2 320,2 тис. тонн дизельного пального, або на 0,5% більше (у тому числі з РФ – 107,2 тис. тонн, 39,5% імпорту) та 579,5 тис.тонн скрапленого газу, або на 4,8% більше (у тому числі з РФ – 292,5 тис. тонн, 38,3% імпорту).

У 2019 році споживання дизпалива становило 7 млн тонн, бензину і скрапленого газу – по 2 млн тонн. Тобто, дизельний сегмент ринку – найбільш вагомий.

В Україні дизпаливо відповідно до стандарту Євро-5 виробляють "Укртатнафта" і "Укргазвидобування", але через високу конкуренцію з боку імпорту їхні потужності сумарно завантажені на 35-40%, наголосили в міністерстві.