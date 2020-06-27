Всі розділи
Укр / Рус

Незважаючи на стрибок заражень COVID-19, у США будуть відновлювати економіку

Субота, 27 червня 2020, 10:00
 

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що штати продовжать відкривати економіку, незважаючи на стрибок кількості заражень у деяких регіонах країни.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір рухати Америку вперед навіть у той час, як ми продовжуємо вживати необхідних заходів для захисту життів і здоров'я американського народу", - заявив Пенс на брифінгу робочої групи з коронавірусу.

Він зазначив, що "всі 50 штатів і територій країни відкриваються безпечно і відповідально".

Пенс зазначив, що в таких епідеміологічно несприятливих районах, як Нью-Йорк і Новий Орлеан, "досягли надзвичайного прогресу" в поверненні людей на робочі місця.

Він додав, що робоча група з коронавірусу при адміністрації президента зараз зосередила зусилля в 16 штатах, які найбільше захопило поширення інфекції за останні тижні.

При цьому Пенс пояснив, що зростання темпів поширення коронавірусу є результатом високого рівня тестування.

За словами віце-президента, понад половини нових діагностованих випадків зараження припадає на людей віком до 35 років, які "менше схильні до серйозних наслідків коронавірусу".



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США коронавірус економіка

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Російські хакери атакують підприємства США через віддалених співробітників 26 червня 2020, 19:48
У посольстві США заявили про важливість незалежності НБУ для економічного росту 23 червня 2020, 12:59
Трамп розкритикував "Північний потік - 2" 22 червня 2020, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!