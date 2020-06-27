Незважаючи на стрибок заражень COVID-19, у США будуть відновлювати економіку

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що штати продовжать відкривати економіку, незважаючи на стрибок кількості заражень у деяких регіонах країни.

Про це передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір рухати Америку вперед навіть у той час, як ми продовжуємо вживати необхідних заходів для захисту життів і здоров'я американського народу", - заявив Пенс на брифінгу робочої групи з коронавірусу.

Він зазначив, що "всі 50 штатів і територій країни відкриваються безпечно і відповідально".

Пенс зазначив, що в таких епідеміологічно несприятливих районах, як Нью-Йорк і Новий Орлеан, "досягли надзвичайного прогресу" в поверненні людей на робочі місця.

Він додав, що робоча група з коронавірусу при адміністрації президента зараз зосередила зусилля в 16 штатах, які найбільше захопило поширення інфекції за останні тижні.

При цьому Пенс пояснив, що зростання темпів поширення коронавірусу є результатом високого рівня тестування.

За словами віце-президента, понад половини нових діагностованих випадків зараження припадає на людей віком до 35 років, які "менше схильні до серйозних наслідків коронавірусу".





