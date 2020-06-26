За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів

За 5 місяців 2020 року "Укрзалізниця" перевезла майже 15 млн тонн мінерально-будівельних матеріалів - це на 6% більше, ніж за аналогічний період миулого року.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Разом з Укравтодором ми вибудували логістику, яка дозволяє вчасно та за найкоротшими маршрутами підвозити необхідні матеріали для будівництва та ремонту автошляхів.

Так, за згаданий період залізницею доправлено понад 7 млн тонн щебеню, що на 18,9% або на 1,1 млн тонн більше аналогічного періоду минулого року", - заявив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Також перевезено майже 1,3 млн тонн гранітного та кам'яного відсіву - це на 40,3% більше, ніж за 5 місяців минулого року.

"Також Укрзалізниця продовжує видобуток щебеню та копалин на власних потужностях гранітних кар'єрів. У січні-травні 2020 року Укрзалізниця відвантажила клієнтам 1,1 млн тонн продукції, з якої 1,05 млн тонн щебеню", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда