Компанія Rakuten Viber оголосила про розрив ділових відносин з Facebook
Компанія Rakuten Viber оголосила про припинення усіх ділових контактів з Facebook - Viber не виділятиме гроші на рекламу у Facebook та видалить зі своєї платформи низку додатків, які належать компанії.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
До таких заходів Rakuten Viber вдається, щоб підтримати рух #StopHateForProfit (#СтопНенавистіЗарадиВигоди) з метою бойкоту Facebook.
У рамках розриву співпраці Viber видалить зі своєї платформи розширення Facebook Connect, Facebook SDK і GIPHY та не виділятиме коштів на рекламу у соцмережі.
Зазначається, що на рішення Viber вплинули численні випадки використання Facebook особистої інформації користувачів та нездатність припинити поширення расистських гасел.
Флешмоб #StopHateForProfit виник на тлі протестів, які спалахнули в США протягом останніх кількох тижнів.
Різні організації, зокрема, Антидифамаційна ліга і Національна асоціація зі сприяння прогресу кольорового населення, закликають рекламодавців бойкотувати Facebook у липні через нездатність компанії захистити аудиторію від ненависної риторики.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua