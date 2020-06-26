Компанія Rakuten Viber оголосила про розрив ділових відносин з Facebook

Компанія Rakuten Viber оголосила про припинення усіх ділових контактів з Facebook - Viber не виділятиме гроші на рекламу у Facebook та видалить зі своєї платформи низку додатків, які належать компанії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

До таких заходів Rakuten Viber вдається, щоб підтримати рух #StopHateForProfit (#СтопНенавистіЗарадиВигоди) з метою бойкоту Facebook.

У рамках розриву співпраці Viber видалить зі своєї платформи розширення Facebook Connect, Facebook SDK і GIPHY та не виділятиме коштів на рекламу у соцмережі.

Зазначається, що на рішення Viber вплинули численні випадки використання Facebook особистої інформації користувачів та нездатність припинити поширення расистських гасел.

Флешмоб #StopHateForProfit виник на тлі протестів, які спалахнули в США протягом останніх кількох тижнів.

Різні організації, зокрема, Антидифамаційна ліга і Національна асоціація зі сприяння прогресу кольорового населення, закликають рекламодавців бойкотувати Facebook у липні через нездатність компанії захистити аудиторію від ненависної риторики.

Економічна правда