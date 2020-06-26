За тиждень Нацбанк збільшив викуп валюти майже в 4 рази
П'ятниця, 26 червня 2020, 17:34
Національний банк з 22 по 26 червня викупив на валютному ринку 424,5 мільйона доларів, що в 3,9 рази більше ніж на минулому тижні (110 мільйонів).
Про це повідомляють дані НБУ.
Востаннє Нацбанк продавав валюту для підтримку курсу гривні на початку квітня.
В цілому з початку року НБУ придбав в резерви 3,715 млрд дол, а продав - 2,793 млрд дол.
Економічна правда
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