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За тиждень Нацбанк збільшив викуп валюти майже в 4 рази 

П'ятниця, 26 червня 2020, 17:34
 

Національний банк з 22 по 26 червня викупив на валютному ринку 424,5 мільйона доларів, що в 3,9 рази більше ніж на минулому тижні (110 мільйонів).

Про це повідомляють дані НБУ.

Востаннє Нацбанк продавав валюту для підтримку курсу гривні на початку квітня.

В цілому з початку року НБУ придбав в резерви  3,715 млрд дол, а продав - 2,793 млрд дол.

Економічна правда

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