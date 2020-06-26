Система прокату велосипедів Nextbike провела ребрендинг: що зміниться

Система громадського прокату велосипедів Nextbike зробила ребрендинг для міста Києва і стала називатися Bikenow.com.ua

Про це повідомляє співзасновник сервісу Олексій Кушка.

"Система громадського прокату в Києві змінює свою назву, додаток і стає краще (так-так, замки будуть працювати теж краще).:) А ще поїздка до 30 хв буде коштувати дешевше - всього 20 грн.

До кінця цього тижня ми проводимо тестування роботи основних моментів нової системи, а вже з наступного тижня зробимо офіційне відкриття", - пише Кушка.

Повідомляється, що для користувачів у Києві потрібно буде завантажити новий додаток та перепідключити платіжну карту.

Діючі акаунти та позитивний залишок грошових коштів на акаунті буде автоматично перенесено в нову систему.

Всі існуючі паркувальні локації залишаються на звичних місцях та додаються нові, зазначається також, що велосипеди будуть конструктивно схожими, але дещо відрізнятимуться.

За поїздки та рекомендації додатку друзям користувач буде отримувати бонуси, якими теж можна розраховуватись.

Видаляти аккаунт nextbike не потрібно, ви зможете користуватись ним у Харкові, Львові, Одесі і Вінниці.

Економічна правда