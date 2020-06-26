Банк "Південний" планує укласти процентний своп із НБУ на 12 мільярдів

Наглядова рада банку "Південний" планує укласти угоду про операцію своп із Нацбанком на 12 мільярдів гривень.

Про це йдеться у відомостях, в яких банк повідомив про свій намір укласти своп із НБУ.

"Наглядовою радою банку "Південний" прийнято рішення про укладення з НБУ генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки на максимальну умовну суму 12 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Співвідношення вартості майна до вартості активів банку "Південний" складає майже 45%.

Нагадаємо:

Нацбанк 2 липня 2020 року проведе перший аукціон своп процентної ставки серед банків.

Своп - угода про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу.

Економічна правда