Ціни на автогаз у роздріб припинили зростання
П'ятниця, 26 червня 2020, 14:57
Зростання цін на автогаз на роздрібних мережах АЗС, яке почалось на початку травня, припинилось, а 25-26 червня окремі АЗС знизили ціни на 10-20 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
"За минулий тиждень - з 19 по 26 червня - середня ціна автогазу на АЗС практично не змінилася і залишається на рівні 11,40 грн/л", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 26 червня мережа WOG знизила ціни на 10-20 копійок за літр залежно від регіону.
Також зниження цін зафіксовано у мережі Mango, яка у київському регіоні знизила їх на 20 копійок за літр.
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