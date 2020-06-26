"Київстар" надав безкоштовний зв'язок абонентам у постраждалих від повені регіонах 

Мобільний оператор "Київстар" надасть безкоштовний мобільний зв'язок для абонентів, які живуть у населених пунктах, постраждалих від стихійного лиха в Західній Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на оператора.

Для абонентів припейд-тарифів, які живуть у зоні стихійного лиха, буде нараховано на мобільні рахунки по 50 бонусів, які можна використати для послуг зв'язку. Абонентам контрактних тарифних планів буде нараховано по 200 хвилин для дзвінків на інші мережі. Абоненти зможуть використати бонуси та нетарифіковані хвилини протягом тижня від дня нарахування.

За даними "Київстар", у населених пунктах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей, які постраждали від повені, мобільним зв'язком користуються майже 70 тис. абонентів.

"Київстар" докладає усіх зусиль, щоб у регіонах, постраждалих від повені, стабільно працював мобільний зв'язок...у цілодобовому режимі працюють аварійно-відновлювальні групи, щодня здійснюються об'їзди трас для виявлення критичних ділянок, проводяться роботи зі зміцнення магістральних кабель-каналів тощо", - додав оператор.