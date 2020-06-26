НБУ проведе перший своп-аукціон на 2 мільярди гривень

Нацбанк 2 липня 2020 року проведе перший аукціон своп процентної ставки серед банків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Це новий інструмент, який Національний банк запроваджує вперше. Він дає можливість банкам хеджувати, тобто зменшувати, їхні процентні ризики, і це додасть їм стимулів для пожвавлення інвестицій та довгострокового кредитування", - йдеться у повідомленні.

Заявку на участь в аукціоні можна подати до 12:00 2 липня через функціонал FX Trading торговельної системи Refinitiv чи функціонал IB Chat системи Bloomberg. Результати аукціону стануть відомі того ж дня о 17:00.

Мінімальна сума заявки банку – 10 млн грн. Загальний обсяг аукціону – 2 млрд грн. Один банк може подати не більше 5 заявок.

У НБУ пояснюють, що цей аукціон ціновий.

"З точки зору економічного змісту операції аукціон можна представити наступним чином: банк надає заявку на "отримання" певної суми умовного кредиту під певну фіксовану процентну ставку.

Якщо заявка буде задоволена, тоді банк "надає" Національному банку аналогічну суму умовного кредиту, але під плаваючу відсоткову ставку, яка розраховується на основі Українського індексу міжбанківських ставок овернайт UONIA і, відповідно, відображає ринкові умови.

Обидва умовні кредити мають не лише однакові суми, а й однакові дати погашення та дати сплати процентів. В обумовлений строк відбуваються розрахунки сторін з обрахунку різниці процентних платежів", - додали у регуляторі.

Своп - угода про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу.

Економічна правда