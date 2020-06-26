Польська LOT відновила польоти в три українських міста

Польський авіаперевізник LOT оголосив про відновлення польотів в європейські країни. До кінця серпня авіакомпанія охопить майже 70 напрямків, в тому числі і три українських міста.

Про це пише "Польське радіо".

Регулярні рейси LOT, відновлені в липні, включають рейси до Великобританії, Києва, Львова, Одеси, Белграда і Стамбула.

Літаки LOT літатимуть 7 раз на тиждень з середини липня. З 15 липня пасажири зможуть літати в Німеччину, Францію, Іспанію, Данію, Швейцарію, Хорватію, Словенію, Естонію і Латвію. Перевізник також планує запустити регулярні сполучення з Великою Британією.

LOT оголосила в цілому 130 нових літніх сполучень з Варшави і 9 регіональних портів. Раніше перевізник оголосив про відновлення 20 регулярних сполучень з 1 липня.

З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена сім разів на тиждень в Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Мілан, Цюріх і Женеву.