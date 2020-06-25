Держборг виріс за місяць на 720 мільйонів доларів

Сукупний державний і гарантований державою борг в травні в національній валюті зріс на 0,59% - до 2,21 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

В іноземній валюті держборг збільшився на 0,83%, до 82,12 млрд доларів.

Повідомляється, що в травні Мінфін залучив 51,6 млрд грн від розміщення ОВДП, в тому числі в національній валюті - 41,8 млрд грн, а також 9,8 млрд грн (в еквіваленті) від продажу номінованих в іноземній валюті шестимісячних облігацій на 368,8 млн доларів.

У той же час в травні Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США на суму понад 1 млрд доларів.

З урахуванням виплат по ОВДП всього за звітний період витрати на погашення державного боргу становили 43,2 млрд грн, а на обслуговування - 12,7 млрд грн.

"Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними (за даними НБУ гривня по відношенню до долара США зміцнилася на близько 0,3%). Відповідно вплив на стан державного боргу був незначним", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

У квітні державний і гарантований державою борг в іноземній валюті зріс на 1,3% - до 81,4 млрд доларів, тоді як в гривні зменшився на 2,7% - до 2,196 трлн грн.

За підсумками 2019 року держборг в національній валюті зменшився на 7,84% або на 170,2 млрд грн - до 1,998 трлн грн.

В іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року досяг 84,4 млрд доларів.

Економічна правда