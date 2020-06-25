Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення на Прикарпатті

25 червня залізничники закінчать роботи з відновлення закритих через негоду дільниць та запустять перші приміські поїзди. Зокрема, у рейси вирушать поїзди Коломия — Снятин та Івано-Франківськ — Яремча.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що упродовж кількох днів колійники Укрзалізниці проводять відновлювальні роботи на дільницях колії, які були закриті внаслідок масштабних паводків на Прикарпатті. Загалом було зафіксовано пошкодження 14 дільниць інфраструктури. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях.

Основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опади були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи завершено на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин — Ворохта, Бурштин — Галич, Калуш — Бондарів та Заболотів — Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів та відновили понад 900 куб. м насипів та баластної призми.

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів у четверг о 22:00. Також колійні працівники проводять позапланові огляди та обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

Нагадуємо:

Раніше через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів. Так, з 24 червня не курсують 4 приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта. Також з 25 червня Укрзалізниця відмінила курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.