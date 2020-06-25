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Нерезиденти зможуть відкривати рахунки в українських банках з-за кордону онлайн

Четвер, 25 червня 2020, 16:27
 

Кабмін схвалив постанову про введення в Україні електронного резидентсва, яке дозволить іноземцям відкривати рахунки онлайн.

Відповідну постанову з доопрацюванням Кабмін затвердив на засіданні 25 червня.

Зазначається, що е-резидентство запровадять з 1 липня.

Відповідно до пояснювальної записки, метою документу є впровадження механізму набуття зацікавленими іноземцями та особами без громадянства статусу електронного резидента.

"Це відбуватиметься без необхідності залишення країни проживання (перебування) та приїзду до України шляхом надання можливостей отримувати у режимі онлайн адміністративні послуги та здійснювати інші дії як в Україні, так і за її межами", - пояснили в уряді.

Електронний резидент зможе відкрити рахунок в банку тощо, отримувати в режимі онлайн адміністративні послуги, укладати електронні договори.

У Кабміні запевняють, що це матиме позитивний вплив на інвестиційний клімат в Україні, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення ВВП, збільшення надходжень до держбюджету тощо.

Е-резидентство - особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а також надає йому можливість дистанційно засновувати та вести бізнес в Україні.

"Першими є-резидентами бачимо іноземних ІТ-спеціалістів, що працюють на українські компанії, а також спеціалістів з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку", - заявив віце-прем'єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Економічна правда

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