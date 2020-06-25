Проблеми "Аркади": Нардепи просять Шмигаля створити при Кабміні Міжвідомчу комісію
36 нардепів направили звернення прем'єру Денису Шмигалю щодо створення Міжвідомчої комісії або робочої групи при Кабміні для вирішення проблем інвесторів недобудованих об'єктів "Аркади".Про це повідомила нардепка Олена Шуляк, яка є ініціатором звернення.
Зазначається, що підставою для звернення до Шмигаля стало колективне звернення 11 тисяч інвесторів "Аркади".
"Вже понад 2 роки управителем АТ АКБ "Аркада" повністю зупинено фінансування та будівництво: 39 житлових 25-ти поверхових будинків (в різній стадії готовності, від 1% до 99%), 5 дошкільних навчальних закладів, 5 шкіл, 3 наземних паркінгів, 1 пожежного депо, а також інших об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, що знаходяться в Дарницькому та Голосіївському районах міста Києва.
У зоні ризику опинилися понад 30 000 громадян України та іноземних держав", - заявила Шуляк.
"Без невідкладного втручання в розв’язання проблем інвесторів Україна може отримати нову кризу на ринку житлового будівництва, яка може досягнути масштабів Еліта-Центр.
Головним завданням майбутньої Міжвідомчої комісії мусить стати детальне вивчення ситуації та напрацювання реальних шляхів вирішення з врахуванням інтересів, в першу чергу, громадян, які інвестували кошти в житло", - додала вона.
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Економічна правда
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