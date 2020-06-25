З 25 червня FlixBus відновлює роботу в Україні на окремих міжнародних маршрутах - уже в продажу квитки на рейси з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешта, Відня та ще більше десяти німецьких міст.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з 3 липня автобуси FlixBus поїдуть з Одеси через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль до чеського Плзеня через Прагу.

"Поки що ми поновили частину наших ліній з України, але плануємо поступово відновити їх усі. Закриття кордонів стало викликом для всієї індустрії міжнародних перевезень, але навіть із урахуванням жорстких обмежень на кордонах з країнами Євросоюзу, які існують зараз, ми бачимо попит на поїздки до країн Європи.

В першу чергу це Польща, Німеччина та Чехія", - заявив директор FlixBus в Україні та Польщі Міхал Леман.

"З поверненням на дороги FlixBus вирішив посилити стандарти безпеки та гігієни, щоб пасажири та водії мали найвищий захист від потенційних ризиків.

Стандарти, які використовує FlixBus, були розроблені відповідно до вказівок та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейської Комісії та Міністерства охорони здоров’я різних країн, включаючи Україну. Ці нові стандарти будуть дотримуватись у всіх 31 країнах, в яких працює компанія", - йдеться у повідомленні.

Основні правила посилених стандартів безпеки у FlixBus наступні:

Проводиться професійна дезінфекція транспортних засобів після кожного рейсу

Пасажири мають носити захисні маски під час посадки, висадки та та всередині автобуса.

Пасажири мають дезінфікувати руки при посадці (рідина для дезінфекції доступна в автобусах)

Дотримання 1,5-метрової відстані від інших людей при посадці та розміщенні багажу у багажному відділі.

Водії FlixBus оснащені засобами індивідуального захисту (включаючи маски, рукавички, дезінфікуючі засоби).

Лінії FlixBus Україна, які курсуватимуть з 25 червня 2020 року:

N3200 Київ - Кельн: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Берлін - Магдебург - Брунсвік - Ганновер - Білефельд - Дортмунд - Ессен - Дуйсбург - Дюссельдорф - Кельн

N3201 Київ - Краків - Росток

Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлін - Росток

N3202 Київ - Карлсруе: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гайдельберг - Мангайм - Карлсруе

N3203 Київ - Штутгарт: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Дрезден - Хемніц - Цвікау - Мюнхберг - Нюрнберг - Інгольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм - Штутгарт

N3300 Київ - Будапешт - Відень: Київ - Житомир – Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород - Будапешт - Відень

З 3 липня 2020 року:

N3277 Одеса-Прага-Плзень: Одеса - Умань - Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів - Краків - Оломоуць - Брно - Прага - Плзень

Економічна правда