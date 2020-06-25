Суд відкрив справу про зміну наглядової ради Приватбанку

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо зміни голови та членів наглядової ради Приватбанку.

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

Зазначається, що відповідачем у цьому позові зазначений Нацбанк.

"ОАСК здійснюватиме розгляд даної справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін колегією у складі трьох суддів", - йдеться у повідомленні.

У позові суд просять визнати протиправною бездіяльність НБУ, яка полягає в не направленні до Приватбанку вимоги про зміну керівників цього банку – голови та членів наглядової ради Шерон Іскі, Артема Шевальова, Ерана Кляйна, Юлії Мецгер, Сергія Олексієнка, Надіра Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик та Ольги Томаш за недотримання ними вимог закону про бездоганно ділову репутацію.

Також ОАСК просять направити до Приватбанку вимогу "про зміну відповідних керівників".

Нагадаємо:

23 грудня 2019 року Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

Економічна правда