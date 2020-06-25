Нову марку "Укрпошти" номінували на найкращу в Європі

"Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Листоноша Федір Фекета", яку номінували у конкурсі PostEurop на найкращу марку Європи-2020 за темою "Давні поштові маршрути".

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта відкриває широкому загалу маловідомих постатей України. Одна із них - закарпатський листоноша Федір Фекета, який є справжньою легендою та місцевим героєм, бо долати 60 км кожного дня - це дійсно відвага.

Професія листоноші, особливо в сільській місцевості - це і відповідальність, і нелегка праця. Бо у віддалених селах, де, крім Укрпошти, не працюють інші установи, для більшості людей листоноша – це і соціальний працівник, і психолог. Зараз ми робимо все можливе, аби такі подвиги, як довгі маршрути, були лише історією, а робота листонош стала легшою та комфортнішою, і відстані до адресатів вони долали на гарних сучасних авто", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Довідка "Укрпошти". Федір Фекета (1789 – 1838) працював листоношею на місцевій ливарні та щодня протягом 30 років пішки доставляв кореспонденцію в будь-яку пору року за будь-якої погоди. Кілька разів на тиждень він долав 25 км з Тур’їх Ремет до Ужгорода, отримував там пошту і повертався до рідного села. Його шлях пролягав гірськими стежками, де доводилося перебиратися через гірські річки.

Поштову марку "Листоноша Федір Фекета" виготовили тиражем 100 000 примірників, номінальна вартість поштової марки – Z (відповідає еквіваленту 1 дол США).

"Зображення на марці виконала художниця Ірина Медведовська. До поштової марки випущено конверт "Перший день", блок та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

Віддати свій голос на підтримку поштової марки "Листоноша Федір Фекета" у конкурсі PostEurop на найкращу марку Європи-2020 можна за посиланням posteurop.org/europa2020", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда