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Ринок українського фрілансу під час карантину піднявся до рекордних показників — дослідження

Четвер, 25 червня 2020, 11:45
 

Під час карантину ринок українського фрілансу спочатку зменшив оберти, але потім піднявся до рекордних показників.

Про це свідчать результати дослідження української фріланс-платформи Freelancehunt.

"Загальна картина на українському ринку фрілансу цієї весни була мінливою. У березні і квітні показники найбільше "просіли". Сукупний бюджет всіх проектів на платформі Freelancehunt в ці два місяці склав по 28 мільйонів гривень, що можна порівняти з післясвятковим січнем.

Втім, вже травень стабілізував ситуацію і показав впевнене зростання, додавши за місяць 5 мільйонів до бюджетів", - йдеться у повідомленні.

 

"Порівнявши кількість замовлень по місяцях, можна побачити, що їх обсяг зменшився незначно. У березні кількість проєктів скоротилась на 10%, але вже квітень повернув все на свої місця.

Травень не тільки продемонстрував зростання в усіх відношеннях, але і дозволив зафіксувати абсолютний рекорд. Якщо в середньому на сервісі за тиждень публікується 3600-3800 проектів, то в травні цей показник зріс до 4200-4300 замовлень", - додали у компанії.

 

При цьому, динамічний приріст спостерігався також з боку самих фрілансерів. Пік активності припав на перші тижні карантину. Так, з 16 по 22 березня на сервісі був відзначений стрибок нових реєстрацій. По відношенню до аналогічного періоду в лютому приріст склав 43,8%. 

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Економічна правда

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