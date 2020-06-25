Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 25 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 25 червня 2020, 11:08
 

25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,71 - 26,73 гривні;

Євро – 30,03 - 30,04 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,67 гривні, продають по 30,13 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,67 - 26,74 гривні, євро - 29,84 - 29,96 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня ослабла до долара 24 червня 2020, 19:17
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 24 червня 2020, 13:36
Гривня зміцнилася до долара ще на 5 копійок 23 червня 2020, 19:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!