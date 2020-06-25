Всі розділи
Укр / Рус

Російський "Аерофлот" возить людей за кордон під виглядом вантажу

Четвер, 25 червня 2020, 10:36
 

Російська компанія "Аерофлот" як мінімум з початку літа здійснює регулярні міжнародні авіарейси, незважаючи на закриті кордони і офіційну заборону російського уряду.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: За словами співробітників трьох авіакомпаній, в тому числі і самого "Аерофлоту", компанія обходить заборону, виконуючи пасажирські рейси як вантажні.

Представники авіаперевізника пояснили, що квитки на ці рейси продаються з дозволу Росавіації.

Як випливає з інформації в системі бронювання "Аерофлоту", зараз доступні рейси компанії з Москви до Франкфурта-на-Майні, Парижу, Лондону, Нью-Йорку, Сеулу, Тель-Авіву, Ніцци, Барселони і Риму.

Відзначається, що ці рейси носять ексклюзивний характер, вони ніяк не рекламуються, продаж на них відкривається менш ніж за тиждень, а квитки коштують в рази дорожче.

Через закриті європейські кордони купити квитки на ці рейси можуть тільки люди, які мають право на в'їзд (громадяни ЄС або росіяни, які мають громадянство або посвідку на проживання в одній з європейських країн). Зворотні квитки на них не продаються.

Передісторія:

Через пандемію коронавірусу Росія закрила міжнародне авіасполучення з кінця березня.

Авіакомпаніям дозволялося здійснювати тільки чартерні рейси для вивезення росіян, які застрягли за кордоном.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Аерофлот РФ авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В РФ закінчилися кошти на пільгові авіаквитки до Криму 17 жовтня 2018, 09:11
"Аерофлоту" можуть заборонити польоти в США, акції компанії впали на 11% 9 серпня 2018, 12:39
Суд підтвердив: "Аерофлот" винен Державіаслужбі 7,7 мільйона 19 травня 2016, 14:53
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!