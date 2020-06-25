Міжбанківський день: гривня подешевшала, НБУ не виходив на ринок

24 червня котирування долара на міжбанку зросли з ранкових 26,58 - 26,61 гривень до 26,68 - 26,71 гривень до кінця дня, Нацбанк не виходив на ринок.

Як повідомляє Finance.ua, головними драйверами з курсу 24 червня залишилися дві великі категорії учасників торгів - нерезиденти (які активно скуповували валюту через Сітібанк) та місцеві великі компанії-продавці валюти.

"Попит перевищував пропозицію з самого початку сесії, і до 11 години долар зріс з 26,58 - 26,61 до 26,615 - 26,635 гривень, а до 12:00 взагалі до 26,65 - 26,67. НБУ в процес не втручався, а нерезиденти своїми купівлями через Сітібанк досить швидко розохотили не тільки прямих продавців валюти, а й спекулянтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на закритті торгів котирування долара становили 26,68 - 26,71.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда