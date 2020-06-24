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Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Середа, 24 червня 2020, 19:17
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).

Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.

Економічна правда

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