Офіційний курс: гривня ослабла до долара
Середа, 24 червня 2020, 19:17
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 25 червня на рівні 26,65 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 24 червня - 30,12 гривні).
Нагадуємо:
24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,71 гривні за долар.
Економічна правда
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