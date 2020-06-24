Всі розділи
Укр / Рус

"Нова пошта" запустила послугу міжнародних грошових переказів

Середа, 24 червня 2020, 17:43
 

Компанія "Пост Фінанс", яка входить до групи компаній "Нова пошта", запустила послугу отримання міжнародних грошових переказів у відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Зазначається, що перекази будуть здійснюватися через одну з найбільших міжнародних платіжних систем RIA.

"Щоб отримати грошовий переказ, необхідно з паспортом підійти у відділення "Нової пошти" і повідомити оператору номер переказу", - пояснили у компанії.

"На першому етапі співпраці Пост Фінанс і RIA будуть доступні виплати переказів в Україні в національній валюті. Найближчим часом також планується впровадити можливість відправки грошових переказів з України за кордон", - додали у "Новій пошті".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нова пошта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нова пошта" почала використовувати вантажні робовізки  17 червня 2020, 10:35
"Нова пошта Глобал" запустила ще два регулярні вантажні авіарейси до Китаю 15 червня 2020, 14:16
Не заважайте підприємцям рятувати країну 11 червня 2020, 18:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!