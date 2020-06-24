МакДональдз відкрив зали ресторанів в Києві: що змінилось за час карантину

24 червня, після відповідного рішення Кабміну щодо закладів харчування, ресторани МакДональдз у Києві відкрилися для відвідувачів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Закритими для відвідувачів лишаються зали ресторанів у містах Рівне, Житомир, Львів та у Львівській області.

Зміни, які відбулися в обслуговуванні відвідувачів і роботі працівників.

Безконтактне обслуговування. Клієнт може замовити й оплатити їжу повністю безконтактно, а саме замовлення кладуть в одноразове пакування. Під час карантину ми додали процедуру, за якою працівники передають пакет так, щоб не торкатися клієнта. Дистанція в залах і на терасах. Наліпки, що підказують клієнтам, як дотримуватися 1,5-метрової дистанції, розклеєні біля каси й термінала самообслуговування. Наліпки-нагадування в залі й на терасі підкажуть, на якій відстані сідати за столиками. Дезінфекція і миття. Мінімум щогодини працівники ресторанів МакДональдз протиратимуть ручки вхідних дверей зсередини та знадвору, вікна видачі замовлень і захисні екрани, термінали самообслуговування, диспенсери для дезінфікувальних засобів, декор, а столи та стільці — після кожного відвідувача. Амбасадор з чистоти й гігієни. Експерти з гостинності, що працюють у модернізованих ресторанах, підкажуть клієнтам, як дотримуватися заходів безпеки. Диспенсери з дезінфектором. Для зручності й безпеки відвідувачів ресторану в залі, біля експресвікон і в місцях видачі замовлень МакДрайв розміщено диспенсери з дезінфектором. Наліпки в туалетних кімнатах підкажуть, як правильно мити руки. Безпечна оплата. Що 15 хвилин ми обов’язково дезінфікуємо термінали оплати, а працівники, що приймають оплату готівкою, так само часто обробляють дезінфектором руки в рукавичках. Захисні екрани на МакДрайв . Установлено для безпеки працівників і клієнтів. Замовлення на МакДрайв видаємо безконтактно.

Усі працівники використовують лише одноразові маски, змінюючи їх що три години, а за потреби й частіше, та одноразові рукавиці, які змінюють щогодини. Руки миють, як і до карантину, щогодини, використовуючи антибактеріальне мило. Мінімум щогодини протирають поверхні в зонах приготування їжі та обслуговування клієнтів.

Економічна правда







