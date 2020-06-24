У Нацбанку вважають конкурс на голову Ощадбанку таким, що відбувся

Нацбанк вважає конкурс на нового голову правління Ощадбанку таким, що відбувся, та не має сумнівів у професійних якостях Сергія Наумова, який переміг у конкурсі.

Про це на брифінгу розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Щодо скандальних заяв, які ми бачили в медіа, можу сказати, що анонімними дзвінками і повідомленнями можна зірвати будь-конкурс. Тому ми вважаємо це спробами загальмувати реформу корпоративного управління в Україні", - підкреслила вона.

"Ми добре знаємо Наумова, оскільки він зараз керує одним з банків з іноземним капіталом (Піреус Банк, - ред.). Сумнівів в його якостях і репутації бути не може. Крім того, хочу зазначити, що в чесному і відкритому конкурсі переміг українець", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо:

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Повідомляється, що перед голосуванням 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за заступника голови Укргазбанку Геннадія Хелемського за винагороду, про що вони повідомили службу безпеки банку.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінській назвав це провокацією та вимагає скасувати результати другого конкурсу.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"З посту Дубінського очевидно, що Коломойський дуже очікував отримати контроль над Ощадбанком, але не виходить",- заявив виданню банкір, близький до Офісу президента.

24 червня наглядова рада Ощадбанку має розглянути відставку голови Андрія Пишного та призначення Сергія Наумова, якого потім має погодити НБУ.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.

Економічна правда