Приватбанк перерахував до держбюджету 24,5 мільярда дивідендів 

ПриватБанк у повному обсязі перерахував до держбюджету 24,5 млрд грн дивідендів за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба установи.

У банку зазначають, що лише за два останніх роки Приватбанк направив до держбюджету 36 млрд грн.

"Високий рівень ліквідності дозволяє нам направити кошти в бюджет одним платежем, це суттєва підтримка для бюджету в складний період глобальної пандемії коронавіруса і пов'язаним з нею уповільненням економіки", - повідомив голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2019 рік ПриватБанк спрямував на виплату дивідендів державі 24,5 млрд грн (75% чистого прибутку за 2019 рік). Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2019 року становив 36,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2020 року становлять 309,7 млрд грн, зобов’язання – 255,2 млрд грн, капітал ПриватБанку – 54,5 млрд грн.

Економічна правда