Українські кіномережі планують відновити роботу 2 липня

Мережі кінотеатрів Multiplex і "Планета Кіно" планують з 2 липня відкривати кінотеатри у Києві та в регіонах, де не діє заборона місцевої влади.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Плануємо відкриватися 2 липня - там, де не діє заборона від місцевої влади", - розповів співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач.

Ймовірний запуск 2 липня підтвердив також СЕО мережі кінотеатрів Multiplex Роман Романчук.

За даними операторів, в Кабміні до сьогоднішнього дня була невизначеність з датою і форматом запуску кінотеатрів в Україні, як варіанти розглядалися 2 і 31 липня.

За словами Романчука, остаточного розуміння, якими будуть вимоги до кінотеатрів щодо забезпечення заходів безпеки, поки немає.

"Один з варіантів - завантаження кінозалу не більше 50%, а також ретельне прибирання і протирання поверхонь між сеансами", - додав він.

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У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.