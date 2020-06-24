Українські кіномережі планують відновити роботу 2 липня
Мережі кінотеатрів Multiplex і "Планета Кіно" планують з 2 липня відкривати кінотеатри у Києві та в регіонах, де не діє заборона місцевої влади.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Плануємо відкриватися 2 липня - там, де не діє заборона від місцевої влади", - розповів співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач.
Ймовірний запуск 2 липня підтвердив також СЕО мережі кінотеатрів Multiplex Роман Романчук.
За даними операторів, в Кабміні до сьогоднішнього дня була невизначеність з датою і форматом запуску кінотеатрів в Україні, як варіанти розглядалися 2 і 31 липня.
За словами Романчука, остаточного розуміння, якими будуть вимоги до кінотеатрів щодо забезпечення заходів безпеки, поки немає.
"Один з варіантів - завантаження кінозалу не більше 50%, а також ретельне прибирання і протирання поверхонь між сеансами", - додав він.
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У столиці дозволили працювати ресторанам, кафе, басейнам, театрам і кінотеатрам. У разі погіршення епідеміологічної ситуації Київ ще повернеться до обмежень.
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