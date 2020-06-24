53% пошукачів шукають вакансії, не розміщуючи резюме – дослідження

Спеціалізованими сайтами пошуку роботи користуються 88% пошукачів та 100% роботодавців, при цьому 53% пошукачів шукають вакансії, не розміщуючи резюме.

Про це свідчать результати дослідження від Factum Group Ukraine та OLX Робота.

"Для пошуку роботи блакитні комірці не обмежуються тільки одним джерелом - для кращого ефекту, згідно з даними опитування, використовують у середньому 3 способи.

Більшість респондентів (88%) надає перевагу спеціалізованим сайтам, приблизно ж половина (56%) звертається за допомогою до знайомих і родичів, трохи менше (43%) шукають роботу через соцмережі", - йдеться у повідомленні.

При цьому, онлайн і офлайн джерела переважно комбінують (68% опитаних), повністю ж "діджитальних" пошукачів - 28%.

Водночас тільки 6% опитаних розміщують резюме на сайтах і чекають на відгуки роботодавців, 53% шукають серед вакансій цікаві та відповідають на них, інші ж 41% поєднують обидва перерахованих способи.

Сфери, вакансіями в яких найчастіше цікавляться, - "Роздрібна торгівля", "Транспорт і логістика", стабільно найактивніші студенти та молоді люди на початку кар'єри.

"Найчастіше роботодавцям потрібні водії. За даними OLX Робота, в травні для них розмістили 5,2 тис. вакансій, що на 16% більше, ніж у квітні, а пропонують у середньому 18 250 грн. Стабільно популярні продавці - кількість пропозицій зросла на 37% тільки за один місяць і склала 3,9 тис. Цим співробітникам готові платити приблизно 8 500 грн.

Економічна правда