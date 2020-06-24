"Велике будівництво": відремонтували 25 кілометрів траси Київ - Одеса
Завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е-95. Ідеться про 25 км дороги, на території Київської та Черкаської областей.
Про це повідомляє сайт президенту.
Зазначається, що до наступного року "Укравтодор" планує повністю оновити трасу М-05. Йдеться, зокрема, про проектування та капітальний ремонт інших ділянок дороги, зведення двох розв'язок, розвиток придорожньої інфраструктури, а також встановлення майданчиків відпочинку та систем зважування в русі.
"На трасі Київ – Одеса вже ближче до Києва встановлений пункт автоматичного вагового контролю. Там уже працюють ваги. І автоматично фіксується вага всіх вантажівок, які проїжджають.
Пункт проходить сертифікацію та стандартизацію. І в найближчі тижні Укртрансбезпека зможе використовувати ці дані та штрафувати тих, хто порушує ваговий контроль", – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Крім того, планується впровадження довгострокових контрактів на утримання траси М-05.
Економічна правда
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