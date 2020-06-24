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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Середа, 24 червня 2020, 13:36
 

24 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановилися на рівні 26,65 - 26,67 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,65 - 26,67 гривні;

Євро – 30,10 - 30,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,54 – 26,74 гривні. Євро купують по 29,71 гривні, продають по 30,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,72 гривні, євро - 29,90 - 29,99 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,64 - 26, 71 гривні, євро - 29,90 - 30,01 гривні.

Нагадаємо:

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.

Економічна правда

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