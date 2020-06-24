Екснардеп Бєлькова очолила міжнародний напрям "Оператора ГТС"

Екснардеп від "Батьківщини" Ольга Бєлькова, яка склала повноваження 18 червня, стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами "Оператора ГТС України".

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

Повідомляється, що основним завданням пані Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів "Північний потік – 2" та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетною задачею стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.

"Вважаю, що Ольга Бєлькова значно підсилить управлінську команду ОГТСУ. Фактично, це одна з найкращих кандидатур на таку позицію, оскільки вона добре знайома з проблематикою газової галузі, брала безпосередню участь у впровадженні європейського енергетичного законодавства в Україні, має широкі ділові зв’язки та добру репутацію в європейських політичних колах та міжнародних організаціях", – прокоментував призначення генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадуємо:

18 червня у Верховній Раді проголосували за складання повноважень народного депутата "Батьківщини" Ольги Бєлькової.

"Коли я пришла до Ради у 2012 році, я мріяла, що писатиму закони для айтішників.

Під час другої каденції мені, як юристу, довелося писати закони про ринок газу...Це були надзвичайні 8 років", - коментувала Бєлькова.

Бєлькова потрапила до Ради за списком "Батьківщини" під номером 17.